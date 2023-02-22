قرار حاسم نهاية الموسم.. لعنة “ميسي مبابي نيمار” تهدد باريس سان جيرمان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقرت إدارة باريس سان جيرمان على قرار فني حاسم بصدد تنفيذه عقب انتهاء الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، في تقرير لها، أن إدارة سان جيرمان منزعجة من المشاكل الفنية للثلاثي الهجومي ميسي ومبابي ونيمار.

أوضحت: “رغم البصمة الهجومية القوية للثلاثي على مستوى التهديف والتمريرات الحاسمة، فإن تواجدهم سويا يؤدي إلى خلل فني واضح، ويجعل مهمة الفريق معقدة حيث يواجه منافسيه ب 7 مدافعين فقط”.

أضافت أن: “تواجد الثلاثي سويا يعيق زملاءهم في الفريق ويصيبهم بخلل ذهني كبير بسبب التخوف من تمريرة خاطئة أو قرار غير صحيح”.

وأشارت إلى أن الاستغناء عن تفكيك الثلاثي الهجومي لسان جيرمان، لم يعد من المحرمات داخل أروقة حديقة الأمراء، بل توجد ضغوط قوية نحو هذه الخطوة الجريئة.

ولفتت إلى أن نادي باريس سان جيرمان أصبح مطالب أيضا بتخفيض أجور لاعبيه تفاديا لاختراق لوائح اللعب المالي النظيف، علما بأن استمرار مبابي، سيكون أولوية كبيرة، حيث يمتد تعاقده إلى صيف 2025.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: “لا ينوي ملاك بي إس جي السماح لمبابي بالرحيل أو تركه مجانا، بينما يلعب كيليان بورقة الوقت، لتقرير مصيره النهائي”.