حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقمي تحكيم جزائري ومصري لقيادة مباراة الذهاب والإياب التي تجمع منتخبنا الوطني والمنتخب التونسي في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا التي ستقام في نهاية شهر مارس المقبل.

وكلف “الكاف” طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة الذهاب المقرر إقامتها في ملعب رادس يوم 24 من مارس المقبل.

وأسند مهمة إدارة مباراة الإياب التي ستقام في 28 من مارس القادم بملعب بنينا لطاقم تحكيم مصري يتواسطه الحكم المصري أمين عمر.

ويحل منتخبنا الوطني في المركز الثالث في تصفيات كأس أفريقيا برصيد 3 نقاط.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الكاف يحدد طاقم تحكيم مباراتي الذهاب والإياب لمنتخبنا الوطني أمام تونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار