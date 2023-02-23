قبل الديربي والكلاسيكو.. الإصابات تضرب ريال مدريد بقوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل الإصابات مطاردة ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وذلك قبل مباراتي أتلتيكو مدريد وبرشلونة في بطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك.

ويستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني (الليجا).

وبعد 5 أيام، وتحديدا يوم 2 مارس المقبل، سيواجه الريال غريمه التقليدي برشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقبل هاتين المباراتين، تلقى ريال مدريد صدمة قوية متمثلة في الإصابة التي تعرض لها الثنائي البرازيلي رودريجو والنمساوي ديفيد ألابا.

وأصدر النادي الملكي بيانا قال فيه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريجو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الكمثرية اليسرى”.

وأوضح البيان أن ألابا أجرى أيضا بعض الفحوصات التي أثبتت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى.

* إصابة الثنائي

وكشفت إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية عن مدة غياب ألابا حيث تصل إلى شهر على الأقل، بالإضافة إلى ابتعاد رودريجيو عن الملاعب 10 أيام.

وبالتالي، فإن الثنائي سيغيب عن مواجهتي الديربي ضد الأتليتي والكلاسيكو أمام برشلونة في بطولتي الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا.

ويعاني ريال مدريد من 3 غيابات مؤكدة عن كلاسيكو برشلونة حتى الآن متمثلة في الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر للفريق، بجانب رودريجو وألابا.

ميندي يتبقى له أسبوعين من التعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى القدم اليسرى في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيغيب الثنائي ألابا ورودريجو عن المباراة أيضا، بعد المدة التي تم الكشف عنها إثر الإصابات التي ضربتهما خلال الفوز على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-2، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

رودريجو سيغيب عن مباريات ريال مدريد ضد أتلتيكو وبرشلونة وريال بيتيس، فيما سيفتقد “المرينجي” ألابا في نفس المباريات بالإضافة إلى مواجهة الإياب ضد ليفربول المقرر إقامتها 5 مارس المُقبل.