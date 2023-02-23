” العروسي ” يقود الصداقة للفوز على التعاون

شحات 23 فبراير 2023 (وال) _ قاد اللاعب ناصر العروسي فريقه الصداقة إلى فوز هام وثمين على ضيفه التعاون بهدف دون رد’ وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة.

هذه المقابلة التي جرت – اليوم الخميس – على أرضية ملعب مدينة شحات قادها الحكم الجيلاني عثمان’ تمكن فيها الصداقة من إجتيار التعاون على خارطة سلم الترتيب’ لاسيما أن الصداقة دخل المواجهة ولديه (10) نقاط’ فيما دخل التعاون اللقاء بأفضلية (12) نقطة.

الحصة الأولى من المباراة التي انتهت بدون أهداف كانت فيها الأفضلية لفريق التعاون’ فضلا على أن التعاون ظهر بشكل مغاير تماما’ مشكلا خطورة كبرى فتقدت إلى إهتزاز شباك المستضيف.

في الشوط الثاني تحسن حال الصداقة أكثر’ معتمدا على الموريتاني الشيخ سيد معطل والذي بدوره هدد مرمى التعاون في اكثر من مناسبة ‘ هذا وشهدت الدقيقة (60) خروج لاعب التعاون محمود الخضري بالبطاقة الحمراء أثر تلقية للكرت الأصفر الثاني.

البطاقة الحمراء أعطت الصداقة ثقة كبيرة’ وتقدم الأخير إلى مناطق التعاون المترجع من حالة النقص العدد’ وكاد مهاجم التعاون محمد عياد في الدقيقة (84) أن يهدي فريقه التقدم على صعيد النتيجة’ مضيعا إنفراد تام بحارس المرمى.

وعند مطلع الدقيقة (90) نجح اللاعب الساعدي العلام تمرير كرة بينية ” عرضية ” للمنطلق ناصر العروسي’ بيد أن الأخير لم يتردد في إيداع الهدية داخل شباك للتعاون.

وبهذه النتيجة’ قفز الصداقة للمركز الخامس برصيد (13) نقطة’ بينما تراجع التعاون إلى المرتبة الثامنة’ ليتجمد رصيده عند النقطة (12). (وال _ شحات) س أ

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