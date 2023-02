يخوض فريق الأخضر يوم الأحد المقبل مباراته أمام فريقِ “سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي ضمنَ الجولةِ الثالثةِ من منافساتِ كأسِ الكونفدراليّة الأفريقية.

فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام سيسعى في المواجهة التي ستقام في ملعبِ ليفي أموانا واسا في مدينة اندولا الزامبية للخروج بنتيجة إيجابية تجعله في دائرة السباقِ والمنافسة على اقتلاعِ إحدى ورقتي التأهل إلى الدورِ المقبل، وكان فريق الأخضر قد خسر الجولة الأولى أمام فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي وتعادل في الجولة الثانية مع اتحاد العاصمة الجزائري بملعب بنينا.

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأخضر يحل ضيفا على فريق سانت إيلوي في كأس الكونفدرالية الأفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار