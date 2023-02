نجح فريق الصداقة في تحقيق الإنتصار على فريق التعاون 1 – 0 ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، هدف المباراة الوحيد حمل توقيع اللاعب ” ناصر العروسي” في الدقيقة الـ 88 ليعلن فوز الفريق وتحقيق 3 نقاط ليقفز إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 13 نقطة، بينما تراجع فريق التعاون إلى المركز السابع بنفس رصيده السابق 12 نقطة.

المصدر ليبيا الأحرار

The post ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب الصداقة يفوز على التعاون لفرق المجموعة الأولى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار