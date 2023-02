ديربي مصراتة ينتهي بالتعادل والفريقان يخرجان بنقطة واحدة من الجولة الثانية لإياب الممتاز

وفي مباريات المجموعة الثانية انتهت مباراة ديربي مصراتة بين الاتحاد المصراتي و السويحلي 0 – 0 في المباراة التي جرت بملعب مصراتة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب، المباراة التي أدارها الحكم عصام الجهاني لم تشهد فرصا كثيرة من جانب الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل ويخرج كل فريق بنقطة واحدة ويصبح السويحلي في المركز الثالث مؤقتا برصيد 16 نقطة، بينما مازال الاتحاد المصراتي في المركز الأخير ضمن ترتيب فرق المجموعة الثانية في الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، وفي مباراة أخرى ضمن فرق المجموعة الأولى تعادل المدينة مع الخمس 0 – 0 ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

