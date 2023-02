نشر قائد ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي الإسباني سيرجيو راموس بيانا رسميا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي ودّع فيه المنتخب الإسباني بعد مكالمة من المدرب الحالي والذي أخبره بأنه لن يعول عليه بصرف النظر عن المستوى الذي يقدمه، مضيفا أنه كان يتمنى أن تستمر المسيرة الدولية لفترة أطول وأن تنتهي بصورة أفضل بناء على النجاحات التي حققها مع المنتخب”.

المصدر سيرجيو راموس

The post الإسباني سيرجيو راموس يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد محادثة مع مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار