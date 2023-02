الأهلي طرابلس يواجه أبوسليم ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز

يستقبل فريق الأهلي طرابلس فريق أبوسليم غدا السبت بملعب الجميل ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي للمواجهة بأمل تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من المركز الأول، في حين سيبحث فريق أبوسليم على انتصار مهم يجعله يخطو خطوة مهمة نحو مقدمة ترتيب فرق المجموعة.

ويحل فريق الأهلي طرابلس في المركز الثالث رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ويأتي أمامه فريق أبوسليم في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

