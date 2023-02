السبت تقام مباراتان لحساب إياب الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى

تقام يوم غد السبت مباراتان لحساب فرق المجموعة الأولى، حيث يلتقي في الأولى التحدي مع الصقور، وفي اللقاء الثاني يستقبل النصر فريق دارنس بملعب بنينا.

وتستكمل منافسات إياب الجولة الثانية يوم الأحد بلقاء قمة الجولة بين الهلال والأهلي بنغازي بملعب بنينا في قمة مباريات الجولة.

وقررت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة الأخضر مع شباب الجبل لموعد لاحق بسبب مشاركة الأخضر في كأس الكونفدراليّة الأفريقية.

