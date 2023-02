الاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد “جنرال” ينتخب رئاسة جديدة في طرابلس

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد “جنرال” وسيم أبوزيد رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للكاراتيه لفترة جديدة.

وقد تم انتخاب القائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات والتي ترأسها وسيم أبوزيد، حيث ضمت القائمة عبد الكريم يحيى نائبا ومحمد عكيمة أمينا عاما، ومحمد الدنقاوي أمينا للصندوق، في حين تكونت قائمة أعضاء الاتحاد من قيس زوره وربيع مخلوف وفاتن الغزيوي.

