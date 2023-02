الأخضر يواجه غدا الأحد سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي

يواجه فريق الأخضر غدا الأحد فريق سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدراليّة الأفريقية

ويدخل الأخضر في مباراته التي ستقام في ملعب ليفي مواناواسا الزامبي أمام فريق سانت إيلوي لوبوبو بخيار الفوز ولاغير لكي تجعل أبناء البيضاء في دائرة السباق و المنافسة على اقتلاع إحدى ورقتي التأهل إلى الدور المقبل .

ويحل الأخضر في المركز الثالث رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة أثر تعادله الأخير بملعب بنينا أمام اتحاد العاصمة الجزائري 1-1

