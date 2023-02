تختتم غدا الأحد مباريات إياب الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بلقاء قمة تجمع فريق الهلال بفريق الأهلي بنغازي بملعب بنينا.

ويسعى فريق الهلال في مواجهة جاره الأهلي بنغازي بتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من فرق التراتيب الأولى

حيث يحتل “الهيلاهوبا ” المركز الخامس برصيد 13 نقطة. في حين سيدخل متصدر ترتيب فرق المجموعة الأولى الأهلي بنغازي بأمل تحقيق انتصار هام يجعله بفارق مريح على صاحب المركز الثاني فرق النصر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار .

The post الهلال يصطدم بالأهلي بنغازي في قمة مباريات إياب الجولة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار