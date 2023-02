كلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم عبد الواحد حرويده لإدارة مباراة فريقي الهلال والأهلي بنغازي

وأسندت مهمة المساعد الأول للحكم داوود الأغا و المساعد الثاني للحكم معاذ الشائبي . في حين أوكلت لأيوب الفرجاني مهام الحكم الرابع وسيكون الحكم السابق محمد عبد الله مراقبا للمباراة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

