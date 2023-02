خمس أيام تفصل البطل الليبي كمال القرقني على منافسات أرنولد كلاسيك

يواصل البطل الليبي في لعبة كمال الأجسام كمال القرقني تحضيراته للمشاركة في منافسات أرنولد كلاسيك المقامة بمدينة كولمبوس الأمريكية في الثاني مارس المقبل

ويتطلع البطل الليبي كمال القرقني للحصول على لقب جديد في أول مشاركاته العالمية لعام 2023 حيث يخوض القرقني تدريبات شاقة سعيا منه لنيل قلادة ثانية في مسيرته الاحترافية في منافسات أورنولد كلاسيك .

وقد سبق للقرقني الفوز بذهبية أورنولد كلاسيك لفئة 212 عام 2018

