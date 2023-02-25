اتحاد الملاكمة يستعد لإقامة التصفيات الأولية لبطولة ليبيا في فئة الأكابر

يستعد الاتحاد الليبي للملاكمة الأسبوع القادم لإقامة التصفيات الأولية لبطولة ليبيا في فئة الأكابر .
ويسعى الاتحاد الليبي من خلال البطولة لاختيار العناصر المتحصلة على التراتيب الأولى لتمثيل المنتخب الليبي في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان في شهر مايو المقبل .
وقد أنهى الاتحاد الليبي نهاية الأسبوع الماضي منافسات التصفيات الأولية لفئتي الناشئين والأواسط .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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