يستعد الاتحاد الليبي للملاكمة الأسبوع القادم لإقامة التصفيات الأولية لبطولة ليبيا في فئة الأكابر .

ويسعى الاتحاد الليبي من خلال البطولة لاختيار العناصر المتحصلة على التراتيب الأولى لتمثيل المنتخب الليبي في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان في شهر مايو المقبل .

وقد أنهى الاتحاد الليبي نهاية الأسبوع الماضي منافسات التصفيات الأولية لفئتي الناشئين والأواسط .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد الملاكمة يستعد لإقامة التصفيات الأولية لبطولة ليبيا في فئة الأكابر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار