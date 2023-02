عزز أرسنال من موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الهام على مستضيفه ليستر سيتي 1-0 في واحدة من أقوى مباريات الأسبوع الـ25 من المسابقة.

هدف الفوز للمدفعجية حمل ببصمة البرازيلي غابرييل مارتينيلي مطلع الشوط الثاني، ليصل الفريق إلى النقطة السابعة والخمسين في ريادة الترتيب.

