تقرير إيطالي: يورغن كلوب معجب بلاعب إيطالي ويريده ضمن الفريق

أشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إلى رغبة المدير الفني لليفربول يورغن كلوب في ضم متوسط الميدان الإيطالي نيكولو باريلا من إنتر أحد ركائز النيراتزوري في السنتين الأخيرتين.

الموقع الإيطالي أشار إلى إعجاب المدرب الألماني بباريلا بعد تلميحات سابقة لرغبة ضمه للفريق وهو ما قد يحدث الصيف القادم رغم تمسك إنتر بلاعبه، غير أن الظروف المالية المتذبذبة قد تكون سببا كافيا لتخلي إدارة إنتر عن اللاعب مقابل مبلغ قد يصل إلى 75 مليون يورو.

المصدر: موقع “كالتشيو ميركاتو”

