الدوري الليبي .. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء التحدي والصقور

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء التحدي وضيفه الصقور، وذلك في إطار منافسات الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – وتوسطها الحكم عبد المؤمن الراعي ، جاءت سريعة منذ بدايتها، لاسيما أن تهدد كان للتحدي، وذلك في الدقيقة الـ 3 ، عندما حاول الوافد الجديد شاهين الجميل بتسديدة من داخل مناطق الجزاء التقطها الحارس فتحي الطلحي بسهولة.

تألق الطلحي بدأ واضحاً للعيان ، حيث أبعد الحارس ذاته في الدقيقة الـ 14 كرة الوافد الجديد للتحدي المهاجم المالي عبدولاي سيسوكو ، والذي بدوره حاول وضع الكرة خلف الحارس، لكن براعة فتحي الطلحي حالت دون تسجيل أول الأهداف.

وعند الدقيقة الـ 27 مرر الغاني كيلفن أندوي كرة بينية للمهاجم المتقدم إيزي إيفياني ، بيد أن الأخير صوب كرة قوية، نجح الحارس أحمد عياد أبعادها، مبقياً اللقاء على واقع التعادل السلبي.

هذا وظهر الحارس فتحي الطلحي مجدداً ليتمكن من إبعاد تصويبة مهاجم التحدي علي أمادو إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 33 ، ومع مطلع الدقيقة الـ 40 أرسل التونسي خليل السماحي كرة طويلة من منتصف الملعب داخل جزاء الصقور للمنطلق من الخلف عبدولاي سيسوكو، لكن محترف التحدي عبدولاي لكن الحارس فتحي الطلحي أبطل مفعول الهجمة الخطرة.

في الشوط الثاني تزايدت الإثارة أكثر، خاصة من قبل الصقور، فضلاً على أن بديله مخلص الماجري من تسجيل أول أهداف اللقاء، بتصويبة قوية زاحفة، إستقرت على يسار الحارس أحمد عياد، وذلك في الدقيقة الـ 47.

هذا وأحتسب حكم اللقاء عبد المؤمن الراعي في الدقيقة الـ 58 ركلة جزاء لفريق التحدي، تقدم لها التونسي خليل السماحي معلناً هدف التعديل للتحدي. وكانت أخطر كرات المباراة في الدقيقة الـ 84 عندما ارتطمت كرة النيجيري إيزي أيفياني بعارضة الحارس أحمد عياد.

وبهذا التعادل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح الصقور برصيد ( 16 ) نقطة محتلاً الترتيب الثالثة ، فيما أضاف أصبح التحدي في الثامنة برصيد ( 11 ). (وال _ بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال