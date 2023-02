السويحلي يواجه الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة العربية

يواجه فريق السويحلي نظيره الأهلي المصري مساء غداً الاثنين في الدور الربع نهائي من منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة المقامة حاليا بمصر.

ويتطلع ممثل الكرة الطائرة الليبية في البطولة العربية رفقة المدرب التونسي “غازي قوبعة” لتقديم مستوى مميز أمام فريق الأهلي المصري الذي أنهى المرحلة الأولى متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

وقد تأهل فريق السويحلي للدور الربع نهائي بعد حلوله في المركز الرابع صحبة فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

