الدوري الليبي .. النصر يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة دارنس

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ عاد فريق النصر الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات ، عقب تفوقه على ضيفه دارنس بنتيجة (2-1)، وذلك لحساب الجولة الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

الشوط الأول من هذا اللقاء الذي جرى – أمس السبت – وقادته صافرة الحكم أشرف عمر جمعة، لم يشهد هجمات خطرة من قبل لاعبي الفريقين ، عدى كرة مهاجم النصر النيجيري دينو بيتر التي ارتطمت بعارضة الحارس عبد الرحمن الرعيض، وذلك في الدقيقة الـ19، وانقض حارس النصر جواد رزق فريقه في الدقيقة الـ 24 من هدف محقق، وذلك عندما تدخل وحرم مهاجم دارنس أمجد بن عبدي من تسجيل أول الأهداف.

وتقدم فريق النصر بالهداف الأول في الدقيقة الـ 57 ، وذلك عن طريق نيران صديقة ، عندما أخطى المدافع مجدي أرطيبة في إرجاع الكرة لحارس مرماه، في حين تمكن دارنس في الدقيقة الـ 81 من تعديل النتيجة برأسية من البديل علي دخيل.

هذا وأشهر الحكم أشرف عمر جمعة الكرت الأحمر للاعب دارنس علي دخيل، وذلك في الدقيقة الـ 82 ، بعدها النصر كثف من هجماته على مرمى عبد الرحمن الرعيض، ليتمكن المحترف الجزائري عادل جرار في الدقيقة الـ 86 من إحراز هدف الفوز الثاني للنصر، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز ارتقى النصر إلى المرتبة الثانية حاصداً( 18 ) نقطة ، في حين تجمد رصيد دارنس عند النقطة الـ 12 ، محتلاً بها المرتبة السابعة على خارطة سلم ترتيب المجموعة الأولى. (وال _ بنغازي) س أ

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