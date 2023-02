الاتحاد الليبي للتجديف يبحث في اجتماعه الأول لـ2023 اعتماد مقترح خطة العام

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتجديف بقاعة مسرح الكشاف بمدينة طرابلس اجتماعه الأول لعام 2023.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نور الدين الكريكشي عرض التقريرين الفني والمالي لعامي 2021-2022.

هذا واعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتجديف مقترح الخطة السنوية للعام الحالي؛ إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي تخدم عمل الاتحاد وتسهم في الارتقاء برياضة التجديف الليبية.

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

