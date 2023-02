الأهلي طرابلس يتصدر فرق المجموعة الثانية بعد فوزه على الأولمبي

حقق فريق الأهلي طرابلس لفئة الآمال فوزا مهما على فريق الأولمبي بنتيجة 4-3 جعله متصدرا لفرق ممتاز المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الـ14 لمرحلة الإياب.

وخسر فريق الاتحاد أمام السويحلي 2-0 ما جعله في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة على السويحلي ثالث الترتيب.

وفي باقي نتائج الجولة فاز أساريا على المدينة بملعبه 2-0 وصل من خلالها إلى النقطة 27، في حين حقق الاتحاد المصراتي فوزا عريضا على المحلة بـ6-1 جعلته في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وفي آخر مباريات الجولة تعادل فريق أبوسليم أمام الخمس على ملعبه 3-3.

