الأهلي طرابلس يتصدر فرق المجموعة الثانية بعد فوزه على الأولمبي

حقق فريق الأهلي طرابلس لفئة الآمال فوزا مهما على فريق الأولمبي بنتيجة 4-3 جعله متصدرا لفرق ممتاز المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الـ14 لمرحلة الإياب.
وخسر فريق الاتحاد أمام السويحلي 2-0 ما جعله في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة على السويحلي ثالث الترتيب.
وفي باقي نتائج الجولة فاز أساريا على المدينة بملعبه 2-0 وصل من خلالها إلى النقطة 27، في حين حقق الاتحاد المصراتي فوزا عريضا على المحلة بـ6-1 جعلته في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وفي آخر مباريات الجولة تعادل فريق أبوسليم أمام الخمس على ملعبه 3-3.
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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