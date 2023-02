تنطلق يوم الخميس المقبل مباريات الأسبوع الثالث إياب من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى بلقاء يجمع شباب الجبل والصداقة بملعب شهداء بنينا.

فيما تقام يوم الجمعة مباراتان تجمع الأولى التعاون والهلال بملعب 10 يونيو باجدابيا، في حين يستقبل فريق الصقور ضيفه الأخضر بملعب طبرق، بينما تقام يوم السبت أيضا مباراتان تجمع الأولى دارنس والأهلي بنغازي بملعب درنة، ويلتقي في الثانية النصر بالتحدي بملعب شهداء بنينا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post شباب الجبل يواجه الصداقة في افتتاح الأسبوع الثالث appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار