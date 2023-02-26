لجنة المسابقات تحدد موعد مباريات الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 26 فبراير 2023 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي لمرحلة الإياب للمجموعتين.

ففي المجموعة الأولى، ستنطلق منافساتها مساء الخميس القادم، بلقاء وحيد يجمع ديربي قورينا بين شباب الجبل والصداقة على ملعب شهداء بنينا، ويوم الجمعة سيقام لقاءان، الأول التعاون يستقبل الهلال على ملعب 10يونيو إجدابيا، والثاني الصقور يستقبل الأخضر على ملعب طبرق

وختام الأسبوع مساء السبت بلقاءان، الأول دارنس يستقبل الأهلي بنغازي على ملعب درنة، والنصر يواجه التحدي على ملعب شهداء بنينا.

كما ستنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم الخميس أيضا، بلقاء وحيد يجمع السويحلي والمدينة على ملعب مصراتة، ومساء الجمعة سيقام لقاءان أيضا الأولمبي يستقبل أبوسليم على ملعب الزاوية، والاتحاد المصراتي يستقبل الأهلي طرابلس، على ملعب مصراتة.

وختام الأسبوع بلقاءان الخمس والاتحاد على ملعب الخمس، والمحلة يواجه أساريا على ملعب أبوسليم. (وال _ طرابلس) م ب

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