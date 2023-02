السويحلي والمدينة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

ضمن مباريات المجموعة الثانية يلتقي فريق السويحلي والمدينة في مباراة منتظرة ستقام بملعب مصراتة يوم الخميس المقبل.

فيما تقام يوم الجمعة مباراتان حيث يستقبل الأولمبي نظيره أبوسليم بملعب الزاوية، وفي مباراة حماسية أخرى يستقبل الاتحاد المصراتي ضيفه الأهلي طرابلس بملعب مصراتة.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بلقائين الأول يجمع الخمس بضيفه الاتحاد بملعب الخمس في حين يستقبل في اللقاء الثاني المحلة نظيره أساريا بملعب أبوسليم.

