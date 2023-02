الأهلي بنغازي يفوز على الهلال في قمة الجولة الثانية من الدوري الممتاز

نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الانتصار على جاره فريق الهلال 1 – 0 ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم، المباراة التي أحتضنها ملعب بنينا انتهت بهدف وحيد لفريق الأهلي بنغازي حمل توقيع اللاعب “زكريا منصوري” في الدقيقة 93 من عمر المباراة، ليرفع الأهلي بنغازي رصيده إلى النقطة 22 معززا مركزه في صدارة فرق المجموعة الأولى، بينما بقى الهلال بنفس رصيده السابق 13 نقطة بالمركز 5 في سلم الترتيب.

