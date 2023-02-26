تشكيل لجان دور الرباعي الثاني من بطولة الدوري لكرة الطائرة بمدينة مصراتة

طرابلس 26 فبراير 2023 (وال)- أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة عدنان البكباك، عن تشكيل لجان للإشراف على الدور الرباعي الثاني من بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة التي ستقام بمدينة مصراته أيام 13/12/11 مارس المقبل.

هذا وتضمنت اللجنة العليا للبطولة من كلا من: مصباخ البغدادي رئيسًا، وعضوية كلا من السادة إدريس عبد الله، وجدي القمبري، وميلود الحمروش.

في المقابل، تضمنت لجنة الإشراف على البطولة من كلا من: الحسين بن طاهر رئيسًا، والسيد إبراهيم نصر نائبًا له، والسيد حسن الحضيري مقررًا، والسيد علي القاضي لجنة الحكام، وعضوية السادة عبد السلام الجعيبي، ومنير درز، وإدريس العوف، وحسين أبوفناس، وعبد الله الأشهب.

وأما لجنة الاستقبال فتضمنت : خالد علي دوه رئيسًا، وعضوية السادة محمد المربول، وعبد الحميد المطردي، وهشام بوشناف، في حين لجنة التكريم تكونت من: السيد علي دوه رئيسًا، وعضوية السادة فيصل الشريف، وعادل الرياني، والفيتوري عريبي.

ولجنة التميز تكونت من: كمال الدين بادي رئيسًا، وعضوية السادة رمزي بوشعالة، وأحمد الحوته، وخالد التائب، وفي اللجنة الإعلامية كانت برئاسة أنور الطوباشي، وعضوية السادة خليل بن دردف، وسليم بوخريص، وخليل أعبيد. (وال) م ب/ ر ت

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