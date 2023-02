خسر فريق الأخضر مباراته أمام فريق سانت إلوي لوبوبو الكونغولي 0 – 1 في الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لكأس الكونفدرالية الإفريقية، المباراة التي جرت بملعب ملعب فريديريك كيباسا ماليبا انتهت بالهدف الوحيد الذي منح فريق سانت إلوي لوبوبو أول 3 نقاط في المجموعة، ليتراجع الأخضر إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وسيستضيف فريق الأخضر سانت إلوي لوبوبو الكونغولي في الجولة الأولى من مرحلة الإياب بملعب بنينا في بنغازي بتاريخ 7 من شهر مارس المقبل.

The post الأخضر يتراجع للمركز الأخير في المجموعة الأولى إفريقيا ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار