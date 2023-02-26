خسر فريق الأخضر مباراته أمام فريق سانت إلوي لوبوبو الكونغولي 0 – 1 في الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لكأس الكونفدرالية الإفريقية، المباراة التي جرت بملعب ملعب فريديريك كيباسا ماليبا انتهت بالهدف الوحيد الذي منح فريق سانت إلوي لوبوبو أول 3 نقاط في المجموعة، ليتراجع الأخضر إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وسيستضيف فريق الأخضر سانت إلوي لوبوبو الكونغولي في الجولة الأولى من مرحلة الإياب بملعب بنينا في بنغازي بتاريخ 7 من شهر مارس المقبل.
The post الأخضر يتراجع للمركز الأخير في المجموعة الأولى إفريقيا ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.
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