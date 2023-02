أعلن النادي الأهلي طرابلس أنه تلقى دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل الحضور والمشاركة في قرعة التصفيات الأولية للبطولة التي ستسحب في شهر مارس المقبل، النادي الأهلي طرابلس أعلن من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك انه سيكون حاضرا في القرعة التي ستجرى في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ الـ 6 من شهر مارس ممثلة في رئيس مجلس الإدارة ساسي أبوعون والمدير التنفيذي سالم صولة.

يشار إلى أن ليبيا ستشارك بفريقين في منافسات بطولة الأندية العربية وهما الاتحاد بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي وفريق الأهلي طرابلس الوصيف.

المصدر: النادي الأهلي طرابلس

The post الأهلي طرابلس يعلن مشاركته الرسمية في البطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار