الاتحاد الليبي لكرة القدم يدرس إمكانية مواصلة اللعب في شهر رمضان

قال الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع بأن الاتحاد الليبي لكرة القدم يدرس لعب الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة الإياب للدوري الممتاز ثم التوقف لإفساح المجال أمام المنتخب الوطني للتحضير لمباراتي تونس في التصفيات الإفريقية، وأضاف الناطق باسم الاتحاد أن مجلس الإدارة سيشكل لجنة لمعاينة الملاعب التي يمكنها استضافة المباريات خلال شهر رمضان المبارك، في حال توفرت الملاعب سيتم مواصلة اللعب خلال شهر رمضان وإذا كانت هناك مشاكل في الإنارة سيتوقف الدوري ويقتصر اللعب فقط على المباريات المؤجلة، مضيفا أنه جرى رسميا اعتماد الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب “حمدي بطاو” والمدير الإداري للمنتخب “عبد اللطيف الطاهر” قبل مواجهتي تونس في التصفيات الإفريقية.

