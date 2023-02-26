بهدف “المنصوري” الأهلي يواصل ريادة المجموعة الأولى

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، عقب تفوقه على جاره الهلال بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 11 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا.

مواصلة الريادة

هذه المقابلة التي جرت – اليوم الأحد – توسطها الحكم الدولي عبد الواحد حريويدة ، دخلها الفريقان وكل منهما يمني النفس تحقيق الانتصار، خاصة الأهلي الطامح إلى مواصلة ريادة المجموعة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر إلى أربعة نقاط.

بدأت اللقاء مغلقاً من جانب لاعبي الفريقين في دقائقه الأولى، حيث شهدت الدقيقة الـ 16 أول هجمة في المباراة كانت حمراء ، لاسيما أن عبد الرحمن العمامي استطاع أن يفلت من الرقابة ممرراً كرة بينية إلى فاضل سلامة، بيد أن الأخير لم يستغل التمريرة ليصطدم بيقضة المدافع معاد العمامي.

صاحب التمريرة البينية عبد الرحمن العمامي، ظهر مجدداً بعدها بدقيقة ، لكن ليس كصانعاً للعب ، و إنما برأسية على حافة الست ياردات ارتطمت برأس المدافع أحمد شلبي مغادرة الملعب إلى ركنية.

أخطر الكرات

تواصل اللعب بضغط عال من الأهلي على لاعبي الهلال، على أمل الوصل إلى مرمى الحارس خالد المسماري، و الذي بدوره تمكن في الدقيقة الـ 23 من التصدي إلى تصويبة فاضل سلامة.

الهلال المنظم في خطوطه الثلاثة، والمعتمد على الكرات الطويلة من منتصف الملعب إلى المهاجمين، كانت أخطر كراته في الدقيقة الـ 34 عندما تدخل المدافع علي يوسف أمام تسديدة الجزائري عبد القادر غراب والتي وصلته من زميلة بشير الكرامي، بعدها لعب فيصل البدري كرة عرضية متقنة داخل منطقة منافسة، لم يستغل الجزائري عبد القادر غراب الأسست المثالي.

في النصف الثاني من المواجهة، المد الهجومي للأهلي تزايد وتواصل، باحثاً عن أول الأهداف، فيما ظهر الهلال متكتلاً دفاعياً في خطوطه الثلاثة، معتمدا على الهجمات السريعة المرتدة لعلها تأتي بالجديد، هذا ومرت في الدقيقة الـ 47 رأسية المدافع الأيمن للأهلي أسامة الصريط بمحاذاة القائم الأيسر للهلال.

عمل فردي

المد الهجومي للأهلي لم يتوقف، وسط تراجع واضح للهلال، وعند مطلع الدقيقة الـ 61 أرسل من الجهة اليسرى محمد الترهوني كرة عرضية ارتقى لها المهاجم الكونغولي كاديما كابانغو ، لكنها تعلو العارضة بـ سنتيمترات قليلة، وحاول المنتدب والوافد الجديد للأهلي التونسي شهاب الجبالي في الدقيقة الـ 66 بتصويبه وجدت أيادي الحارس خالد المسماري في منتصف الخشبات الثلاثة.

وعند الدقيقة الـ 77 وفي غفلت خط وسط الأهلي، مرر الجزائري عبد القادر غراب ” أسست ” خلف المدافعين، لتصل الكرة في حالة إنفراد تام إلى البديل الموريتاني أحمد سالم ، لكن الحارس مراد الوحيشي خرج في التوقيت المناسب مبعداً الهجمة عن مرماه، ومبقياً اللقاء على واقع التعادل السلبي.

الأهلي لم يتراجع إلى مناطقة الدفاعية بعد إنفراد الموريتاني أحمد سالم ، بل تقدم أكثر مستخدماً كل الطرق والأساليب من أجل زيارة شباك الحارس خالد المسماري، فضلا على أن ذلك الضغط المكثف أسفر في الدقيقة الـ 3+90 ، وذلك بعمل فردي نجح البديل إبراهيم بودبوس من الحصول على ركلة جزاء، تقدم لها الجزائري زكريا المنصوري واضعاً الكرة في منتصف الحارس معلناً عن ولادة هدف المباراة الوحيد.

وبهذا التفوق، واصل الأهلي ريادته وتصدره لفرق المجموعة الأولى برصيد الـ 22 ، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الـ 13 محتلاً بها المرتبة الخامسة على سلم ترتيب المجموعة ذاتها. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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