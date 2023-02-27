إقالة الجهاز الفني للأخضر عقب خسارته بكأس الاتحاد الأفريقي

البيضاء 27 فبراير 2023 ( وال )- أقال مجلس إدارة نادي الأخضر ، مدرب الفريق الأول لكرة القدم ” سمير شمام ” عقب خسارة الفريق أمس الأحد، أمام مستضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الأفريقي […]

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