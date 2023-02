الجولة الأولى لإياب دوري كرة القدم داخل الصالات تنطلق الثلاثاء

تقام يومي الثلاثاء والأربعاء ست مباريات ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات لفرق المنطقة الثانية.

قاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية تستقبل مباراتين يوم الثلاثاء تجمع الأولى المدينة مع السويحلي، وفي الثانية يلتقي الميثاق مع الاتحاد، وفي قاعة غريان للألعاب الرياضية يلتقي السلام مع الترسانة، وفي زوارة فروة يواجه الجزيرة، أما يوم الأربعاء فتقام مبارتان تجمع الأولى الهدف مع أساريا بقاعة نادي الأولمبي، وفي اللقاء الثاني بالقاعة نفسها يلتقي نسور الفاسي مع الأولمبي.

