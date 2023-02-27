ترهونة تستضيف البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمل

ترهونة 27 فبراير 2023 (وال) ـ تستضيف مدينة ترهونة غدا البطولة الدولية، لسباق القدرة والتحمل بمشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر ودول أخرى وهو أحد المراحل الأربعة المؤهلة لبطولة العالم بفرنسا سبتمبر القادم .

السباق الذي سيقام بمنطقة، فم ملغة بترهونة، ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الليبي للفروسية سيكون على مرحلتين الأولى ستكون لمسافة 100 كيلومتر، والثانية لمسافة 120 كيلومترا .

ويأتي السباق ضمن أنشطة الاتحاد الليبية وبرامجه لسنة 2023. (وال ـ ترهونة) س إ

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