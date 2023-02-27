جربوع لــ “وال”: حمدي بطاو مدربًا للمنتخب الوطني لكرة القدم

بنغازي 27 فبراير 2023 (وال)- كشف الناطق الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع لوكالة الأنباء الليبية عن تعيين المدرب الوطني حمدي بطاو مدربًا للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال جربوع – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن الإعلان والتوقيع والتقديم الرسمي لوسائل الإعلام سيكون يوم الخميس.

وأضاف جربوع أنه قيبل الإعلان سيكون هناك اجتماع مع الطاقم التدريبي والاتحاد الكورة، وسيكون مدير الكورة سيكون الكابتن عبد اللطيف الطاهر، واللاعب الدولي السابق خالد حسين إداري المنتخب. (وال) م ب/ ر ت

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