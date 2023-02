المرجيني يسجل ظهوره الأول مع المدينة الخميس المقبل أمام السويحلي

تعاقد نادي المدينة مع المدرب الوطني علي المرجيني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز

وسيخلف علي المرجيني المدرب حمدي بطاو الذي استلم مهام قيادة تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم .

وسيسجل المرجيني ظهوره الأول صحبة فريق المدينة الخميس المقبل عندما يحل ضيفا في مصراتة على فريق السويحلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز .

ويحل فريق المدينة في المركز السابع رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

