السويحلي يواجه الأهلي القطري مساء اليوم ضمن منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة

يواجه فريق السويحلي الأهلي القطري مساء اليوم في المباراة الترتيبية على المركز الخامس وحتى الثامن ضمن منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة بمصر .

ويدخل فريق السويحلي في مباراته أمام الأهلي القطري من أجل تحسين وضعه في منافسات البطولة العربية التي فقد ممثل الكرة الليبية فيها فرصة التأهل للأدوار النهائية بعد خساراته في الدور الربع النهائي أمام الأهلي المصري 3-0 .

وخاض فريق السويحلي في منافسات البطولة العربية ست مباريات فاز في اثنتين وخسر في أربع مباريات

