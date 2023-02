المصراتي والهوني أهم أسلحة المنتخب في مباراتي تونس

يعيش الثنائي المعتصم المصراتي وحمدو الهوني فترة مميزة مع سبورتينغ براغا والترجي التونسي على الترتيب مايجعل منهما الأسلحة الأهم والأقوى لمنتخبنا المقبل على مواجهة نظيره التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا .

المصراتي يقدم مستوى مميزا مع فريقه براغا في الدوري البرتغالي ويعتبر ركيزة أساسية مع فريقه بمساهماته التهديفية وقيادته لخط الوسط حيث نال اللاعب جائزة رجل المباراة في أكثر من مناسبة هذا الموسم وقاد فريقه لنصف نهائي كأس البرتغال بهدفه الحاسم في مرمى بنفيكا.

أما الهوني الذي يلاقي إشادات مستمرة من مدربه بالترجي نبيل معلول فقد أبلى البلاء الحسن محليا وقاريا وكان كلمة السر في تصدر فريقه فرق المجموعة الرابعة بتسجيله وصناعته لأهداف حاسمة مع فريقه، فضلا عن تألقه المحلي في المسابقة التونسية.

