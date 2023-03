الخميس انطلاق إياب الجولة الـ12 من منافسات الممتاز

تنطلق غدا الخميس مباريات الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الممتاز بلقاء يجمع شباب الجبل والصداقة.

وستقام يوم الجمعة مباراتان لحساب الجولة نفسها، يلتقي في الأولى التعاون مع الهلال بملعب اجدابيا، في حين يستضيف في اللقاء الثاني الصقور فريق الأخضر بملعب طبرق.

وتختم منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز السبت بمواجهتي دارنس مع الأهلي بنغازي بملعب درنة، والنصر مع التحدي بملعب بنينا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

