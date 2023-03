تفتتح مباريات المجموعة الثانية لحساب منافسات ممتاز الأسبوع الـ12 يوم الخميس بلقاء السويحلي والمدينة بملعب مصراتة.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة بمباراتي أبوسليم والأولمبي بملعب الزاوية، ولقاء ثان يجمع الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس.

في حين تختتم منافسات الجولة الـ12 يوم السبت بمواجهتي الخمس والاتحاد والمحلة أساريا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

