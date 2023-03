مدرب فريق الاتحاد الجديد سافوفيتش يصل غدا الخميس إلى طرابلس

يصل المدرب المونتينيغري “ميلخيا سافوفيتش” غدا الخميس إلى طرابلس للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في باقي منافسات الدوري الممتاز والمشاركة في بطولة الأندية العربية.

وسيقود المونتينيغري “ميلخيا سافوفيتش” تدريبات فريق الاتحاد فور وصوله، تحضيرا لمباراة فريق الخمس المقبلة التي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من منافسات إياب الدوري الممتاز .

ويشرف حاليا على تدريبات فريق الاتحاد “محمد الحمروني” الذي قررت إدارة النادي إبقاءه ضمن الطاقم التدريبي الجديد.

