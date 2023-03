اختتمت منافسات البطولة الدولية الأولى لفروسية القدرة والتحمل المؤهلة لكأس العالم، والتي استضافتها منطقة فم ملغا بمدينة ترهونة.

وشهدت المنافسات تأهل أربعة فرسان ليبيين للمرحلة الثانية المؤهلة لبطولة العالم المقامة بفرنسا في سبتمبر القادم، وهم معاذ أبوستة وعبدالودود دعباج وعلي الفزاني وعبدالفني النوبصري.

وشارك في منافسات المرحلة الأولى فرسان من أربعة دول وهم تونس و الجزائر وإيطاليا بالإضافة إلى الفرسان الليبيين.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post اختتام منافسات البطولة الدولية الأولى لفروسية القدرة والتحمل المؤهلة لكأس العالم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار