تقام غدا الجمعة مباراتان من منافسات الأسبوع الثاني عشر لحساب فرق المجموعة الأولى حيث يلاقي في الأولى الصقور فريق الأخضر وفي الثانية يستقبل التعاون الهلال في ملعب اجدابيا.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز السبت بمواجهتي دارنس مع الأهلي بنغازي بملعب درنة، والنصر مع التحدي بملعب بنينا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post ملعبا طبرق واجدابيا يحتضنان مباراتي الصقور والأخضر والتعاون والهلال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار