تستكمل مباريات المجموعة الثانية لحساب منافسات ممتاز الأسبوع الثاني عشر غدا الجمعة بمباراتي أبوسليم والأولمبي بملعب الزاوية والاتحاد المصراتي يلاقي الأهلي طرابلس بملعب مصراتة.

وتقام السبت مباراتان في ختام منافسات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز؛ إذ يستضيف الخمس فريق الاتحاد في المواجهة الأولى بملعب الخمس وفي الثانية يستقبل فريق المحلة أساريا بملعب أبوسليم.

