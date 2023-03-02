المونتينيغري “ميلخيا سافوفيتش” يصل طرابلس للإشراف على تدريب فريق الاتحاد

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- وصل المدرب المونتينيغري “ميلخيا سافوفيتش” الخميس إلى طرابلس، للإشراف على تدريب فريق الاتحاد لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز والمشاركة في بطولة الأندية العربية.

هذا وسيقود سافوفيتش تدريبات فريق الاتحاد فور وصوله، تحضيرًا لمباراة فريق الخمس المقبلة التي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من منافسات إياب الدوري الممتاز.

ويُشرف حاليًا على تدريبات فريق الاتحاد محمد الحمروني، الذي قررت إدارة النادي إبقاءه ضمن الطاقم التدريبي الجديد. (وال)

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