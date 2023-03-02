كلاسيكو الأرض.. تشكيل الريال وبرشلونة دون مفاجأت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن فريقي ريال مدريد وبرشلونة عن التشكيل الأساسي للفريقين في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما مساء الخميس.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ضيافة برشلونة على ملعبه “سبوتيفاي كامب نو” يوم 5 أبريل المقبل.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على التشكيل الأساسي للفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو.

وجاء تشكيل ريال مدريد الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو رودريجر – ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – توني كروس.

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

بينما جاء تشكيل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – جول كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – رافينيا – جافي – سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: فيران توريس.