الاتحاد والأهلي طرابلس يستعدان للمشاركة في بطولة “كأس الملك سلمان للأندية العربية”

الرياض 02 مارس 2023 (وال)- يستعد فريقي الاتحاد والأهلي بطرابلس، للمشاركة في بطولة “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، لكرة القدم في عودة جديدة للفرق الليبية للبطولات العربية.

وأكد الاتحاد العربي – عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك – أن العاصمة السعودية تستعد لإحتضان قرعة الدورين الأول والثاني يوم الإثنين المقبل في الرياض.

ويتأهب مسؤولو ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس إلى السفر للرياض، لحضور مراسم القرعة التي ستُجرى خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة في البطولة.

يُشار إلى أن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم كان قد أعلن عن إطلاق مسمى “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة السعودية في الصيف القادم بمدن أبها والباحة والطائف. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال