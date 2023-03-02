لاعب ليبي يُسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في رفعة السكوات ضمن بطولة ليبيا للقوة البدنية بسرت

سرت 02 مارس 2023 (وال)- سجل اللاعب الليبي عبد السلام محمد الطالب، رقمًا قياسيًا عالميًا في رفعة السكوات ضمن بطولة ليبيا للقوة البدنية التي انطلقت منافساتها اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت، إن اللاعب عبد السلام، تمكن من تحطيم الرقم المسجل عالميًا في رفعة السكوات (الأفخاذ) في فئة وزن (66 ك) تحت الناشئين، حيث رفع (211) كيلو غرام بفارق كيلو غرام واحد عن الرقم المسجل عالميًا في هذه اللعبة وهو (210) كيلو غرام.

وأضاف المراسل، أن المراقبين للبطولة يتوقعون أن يسجل اللاعب عبدالسلام الطالب من صالة البكوش الرياضية بمدينة القلعة من تسجيل أرقام جديدة في رفع الصدر والثقبين.

وانطلقت منافسات بطولة ليبيا للقوة البدنية اليوم الخميس بمجمع قاعات واغادوغو بسرت، بمشاركة (148) متسابقًا في مختلف الأوزان من أندية وصالات من 26 مدينة. (وال)

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