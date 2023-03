لجنة المسابقات تنشر الموعد المبدئي لسداسي التتويج

نشرت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم على فيس بوك الموعد المبدئي لسداسي التتويج للدوري الممتاز في الموسم الحالي.

المواعيد المبدئية لانطلاق منافسات الأسبوع الأول لسداسي التتويج ستكون في الثامن عشر من شهر مايو القادم، وينتهي الأسبوع العاشر والأخير في السابع من شهر يونيو القادم، حيث ستقام منافسات السداسي على مرحلتين ذهابا وإيابا، يذكر أن لجنة المسابقات نشرت أيضا جداول المسابقة من الأسبوعِ الخامسِ حتى الأسبوعِ الأخيرِ من الدوري الممتازِ في مرحلته الأولى.

